Watersportclubs hebben wind in de zeilen

Het waren drukke dagen aan de kust, toch voor watersportclubs, en dat niet alleen door het winderige weer. De watersport heeft de wind de zeilen. Sinds de coronacrisis is het aantal clubleden fors toegenomen. Wie anders naar het buitenland trok om te sporten, is door de sluiting van de grens op onze kust aangewezen. En dat merken ze ook bij Windekind in Oostduinkerke.

Op topdagen zijn er meer dan driehonderd watersporters actief in Oostduinkerke. En dat op een krappe insteekzone van slechts tweehonderd meter. Het gaat de watersport duidelijk voor de wind. Het gemeentebestuur van Koksijde speelt daar op in door in Oostduinkerke de grootste watersportzone te creëren. Dat betekent dat een exclusieve zone van zo’n twee kilometer wordt afgebakend exclusief voor de watersport

De herschikking van de strandzone leidde tot fel protest onder meer van andere strandgebruikers. Het is nu enkel nog wachten op de goedkeuring door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en de dienst Mobiliteit en Vervoer om de grootste watersportzone van de kust te openen.