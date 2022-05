Waterreservoir in Woumen minder gevuld dan anders, Watergroep vraagt om zuinig te zijn

Ook in het spaarbekken van Woumen is de Watergroep beducht voor de mogelijk droogte die er aankomt. Nooit eerder stond het water zo laag zo vroeg in het voorjaar. Nu is er nog geen probleem, maar toch is de drinkwaterproductie in het reservoir al verminderd.

Het spaarbekken van De Blankaart bij Woumen is zo'n vijftig jaar geleden gebouwd. Tot op vandaag is nog altijd een van de grootste reservoirs van ons land. In het reservoir wordt een derde van alle drinkwater voor West-Vlaanderen geproduceerd. "Er zit zo'n drie miljard liter water in, gelijk aan 40 voetbalvelden groot", zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep.

Weinig water

Maar dat is de theorie, want voor een voorjaar staat er nu al weinig water in het spaarbekken. Aan de verkleuringen zie je dat het waterpeil zeker met een meter gedaald is. "Normaal zitten we rond deze periode op 5 meter hoogte. Nu komt het water tot 3,7 meter." Dat is laag voor de maand mei.

De Watergroep gebruikt nu eerst het water van de Gavers bij Harelbeke, omdat het vermoedt dat er straks weer gerantsoeneerd zal worden.