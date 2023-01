Waterpeil in Westhoek: "Hoog maar geen problemen"

In de Westhoek is er verhoogde waakzaamheid voor het waterpeil van enkele waterlopen maar er worden geen problemen verwacht. Dat blijkt vanmorgen op waterinfo.be.

Over heel Vlaanderen zijn er vanmorgen verhoogde waterstanden in het IJzerbekken en in de buurt van de stad Damme (zie kaartje onderaan).

Geen problemen verwacht

Op de IJzer is de prewaakdrempel nog steeds overschreden in Lo-Fintele en Roesbrugge. Dat blijkt op basis van het rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij.

"In Roesbrugge zet de daling zich verder en in Lo-Fintele is het piekwaterpeil nu ook bereikt. Door de beperkte neerslagverwachtingen deze week zal de daling zich langzaam verderzetten", zegt Hans Vereecken.