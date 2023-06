Waterpeil Leie zakt twee meter: scheep- en pleziervaart in problemen

Het waterpeil van de Leie is twee meter gezakt tussen Harelbeke en Sint-Baafs-Vijve. Een probleem aan de stuw die het waterpeil regelt, ligt aan de basis. Het scheepvaartverkeer ligt stil en ook de pleziervaart zit in de problemen.

De jachthaven in Sint-Eloois-Vijve werd vanochtend even opgeschrikt toen bleek dat het waterpeil zo'n 2 meter gezakt is. Het zou het gevolg zijn een defect aan de stuw die het waterpeil regelt, maar dat is opgelost. De meeste boten liggen vast in het slijk.

De stadsdiensten maken het verzakt ponton vast aan de jachthaven. De komende dagen moet het waterpeil voorzichtig stijgen om bijkomende schade te vermijden.

Scheepvaartverkeer onderbroken: binnenschippers in problemen

Door het incident is het scheepvaartverkeer op de Leie onderbroken, en ook op het kanaal Roeselare-Leie, bevestigt de woordvoerster van De Vlaamse Waterweg.

Heel wat vrachtschepen liggen vast en binnenschippers zitten in de problemen. Ook bedrijven langs die Leie die goederen of grondstoffen via de Leie vervoeren dreigen in de problemen te komen.

Sluizen dicht

De sluizen in Sint-Baafs-Vijve, Ooigem en Harelbeke zijn dicht. Op die manier wordt vermeden dat nog meer water wegstroomt. Bedoeling is nu om het waterpeil de komende dagen te laten stijgen. "Door de droogte zal dit moeizaam verlopen", zegt de Vlaamse Waterweg.

"We onderzoeken wat er juist fout liep aan de stuw in Sint-Baafs-Vijve", besluit De Vlaamse Waterweg.