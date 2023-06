Waterpeil Leie: terug op niveau, binnenvaart hervat

Het scheepvaartverkeer op de Leie en het kanaal Roeselare-Leie is terug normaal na de problemen met het waterpeil gisteren. Sinds vanmorgen 6 uur zijn de de sluizen weer operationeel. Het niveau van het water is terug op peil en dat is sneller dan verwacht.

Door problemen in een stuw in Sint-Baafs-Vijve was het waterpeil van de Leie zondagmorgen bijna 2 meter gezakt. Water dat niet mocht wegvloeien, vloeide toch weg met alle gevolgen van dien. In de jachthaven van Sint-Eloois-Vijve en Ooigem kwamen plezierboten vast te liggen op de bodem van de Leie en zaten de schroeven vast in de modder. Ook de aanlegsteiger zakte weg.

Het scheepvaartverkeer tussen Harelbeke en Waregem lag een hele tijd stil omdat de sluizen dicht werden gehouden om het waterpeil terug op niveau te krijgen. Ook op het kanaal Roeselare-Leie lag de binnenvaart stil.

"Sneller dan verwacht"

"Het probleem is sneller dan verwacht opgelost", zegt Liliane Stinissen, de woordvoerster van De Vlaamse Waterweg. "Het waterpeil is terug op niveau. Sinds vanmorgen zes uur zijn de sluizen terug open en kan het binnenvaartverkeer zich herstellen. Technici hebben alles op alles gezet om het probleem op te lossen. Bovendien kregen we meer water binnen vanuit Noord-Frankrijk. Dat kwam door de onweersbuien en ook omdat de Fransen via hun stuwen meer water onze richting hebben uitgestuurd."

Ook in Waregem Yacht Club is situatie weer normaal

In de Waregem Yacht Club liggen de plezierboten weer in het water. De aanlegsteiger ligt opnieuw op zijn normale plaats, zegt Chris Devriendt, de voorzitter van de vereniging.

Of er schade is aan sommige boten zal later moeten blijken, na grondig onderzoek.

VOKA: Kanaal Bossuit-Kortrijk moet volwaardig alternatief zijn

Intussen vraagt werkgeversorganisatie Voka de Vlaamse overheid – nog eens – om ervoor te zorgen dat ook vrachtschepen kunnen varen op het kanaal Bossuit- Kortrijk. Er zijn veel bedrijven in de regio die afhankelijk van de binnenvaart. Bedrijven langs het Kanaal Roeselare-Leie bijvoorbeeld vervoeren jaarlijks 4,5 ton goederen via de Leie, en dat is 40% van de totale trafiek op die rivier. Daarom wil Voka dat het kanaal Bossuit-Kortrijk als alternatieve vaarroute kan dienen als er op de Leie problemen zijn.

BEKIJK HIER: "Waterpeil Leie twee meter gezakt" (11/06/2023):