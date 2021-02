4 meter 33. Dat is het huidige waterpeil van de IJzer aan de Fintelesluis in Lo-Reninge.

Het is bijna anderhalve meter hoger dan de normale waterstand, maar het ergste gevaar is geweken. Tien dagen lang was er hoge waakzaamheid, maar de kritische alarmdrempel van 4 meter 80 is nooit bereikt. De komende dagen valt er minder regen en zal het peil zakken. De dijkgraaf van de Zuidijzerpolder en zijn team dat de waterlopen van de hele vallei in de gaten houdt, zegt dat het ergste voorbij is.

Toch weten de waterspecialisten hier dat de klimaatveranderingen voelbaar zijn.