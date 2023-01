Waterpeil daalt, maar waakzaamheid blijft

De komende dagen wordt geen grote regenval meer verwacht. Daardoor zal het waterpeil in de Vlaamse waterlopen stilaan zakken. In het IJzerbekken is de waakdrempel op sommige plaatsen nog overschreden.

Door de gevallen neerslag van de voorbije dagen zijn de peilen en afvoeren op een aantal waterwegen nog steeds verhoogd. Dinsdagavond wordt geen neerslag verwacht, en ook de komende dagen lijkt er geen neerslag van betekenis meer te vallen.

Opwaarts werden piekafvoeren op alle waterwegen bereikt en zullen waterpeilen verder dalen.

IJzerbekken

In het IJzerbekken is de waakdrempel nog overschreden in Haringe, Roesbrugge en Lo-Fintele. Er werd een piekafvoer bereikt van 71 m³/s in Haringe. De afvoer is nu dalend, evenals de peilen in Haringe en Roesbrugge. Vanaf woensdagnamiddag zal ook het peil in Lo-Fintele beginnen dalen.

Op het westelijk pand van het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort worden de (pre)waakdrempels overschreden, in functie van de afvoermogelijkheden. Op het kanaal Gent-Oostende kunnen waakdrempels de komende dagen tijdelijk overschreden worden in functie van het getij. Kortstondige overschrijdingen van de waakdrempels zijn mogelijk.