Wateroverlast: negen Roeselaarse straten krijgen een vaste container met zandzakjes

Naar aanleiding van de wateroverlast in 2016 werden op een aantal plaatsen tijdelijk containers geplaatst. Daarin vonden buurtbewoners de nodige zandzakken en plastieken zeilen om de woningen bij hevige regenval tegen wateroverlast te beschermen. Een aantal van die tijdelijke locaties wordt nu omgevormd naar permanente locaties.

Schepen Marc Vanwalleghem: “Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat we in de toekomst meer plotse en lokaal hevige buien mogen verwachten. We nemen het zekere voor het onzekere en zorgen voor extra bescherming. De nieuwe containers krijgen allemaal in de loop van december hun vaste stek. Hopelijk zijn ze niet snel nodig, maar zo zijn er altijd zandzakjes beschikbaar bij plotse wateroverlast. Het staat de buurtbewoners vrij om deze materialen, in geval van nood, te gebruiken.”

De containers zijn met een cijferslot gesloten, waarvan de buurtbewoners de code via brief hebben ontvangen. Ze mogen de zandzakcontainer bij dreigende wateroverlast zelf openen en de inhoud van de container vrij gebruiken. Achteraf worden gebruikte zandzakken opgehaald door de stadsdiensten.

