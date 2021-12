Wateroverlast in Meulebeke, auto in gracht

Het gure weer veroorzaakte dinsdagmiddag op verschillende plaatsen in de regio Meulebeke wateroverlast. Zo kreeg de brandweer verschillende oproepen binnen voor waterellende in de omgeving van het dorp Marialoop.

Een deel van de Sint-Amandstraat, op de grens van Tielt met Meulebeke, stond in de namiddag helemaal onder water. Door de hevige regenval kwam een ouder koppel er in de problemen. Hun wagen raakte van de weg en belandde in een gracht. Het koppel kon wel zonder problemen zijn voertuig verlaten.

De brandweer kwam ook in de Sint-Amandstraat ter plaatse. De landelijke weg werd afgesloten voor alle verkeer.