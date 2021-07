Wateroverlast: Knokke-Heist en Heuvelland hebben weer prijs

Er lopen weer straten onder door de overvloedige regen. Onder meer in de Kursaalstraat kunnen de rioolputjes het water niet meer slikken. Intussen is de brandweer met pompen uitgerukt. De afgelopen twee dagen viel al 100 liter water per vierkante meter uit de lucht in Knokke-Heist, 40 liter vanmiddag in Heist en Duinbergen.

Ook in Heuvelland en meer bepaald in Loker moet de brandweer weer uitrukken voor modderstromen in de Douanestraat. Net als even verderop in Westouter. Even verder in De Klijte viel opnieuw zestien liter water op korte tijd.

Er kwamen ook al meldingen binnen van wateroverlast uit Ieper.