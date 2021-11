Wateroverlast in de Westhoek

De brandweer van zone Westhoek moest vandaag zondag al 37 keer uitrukken voor wateroverlast, voornamelijk in de regio rond Alveringe, Lo-Reninge en Poperinge. "De meeste interventies waren voor straten die waren ondergelopen omdat de grachten de grote hoeveelheid regenwater niet meer kunnen slikken", klinkt het bij de brandweer. "Hier en daar werden ook zandzakken geplaatst om huizen te beschermen tegen het stijgende water."

Ook bij brandweerzone 1 in het noorden van de provincie kwamen er heel wat oproepen binnen voor wateroverlast. Vooral in de regio rond Gistel liepen heel wat kelders onder water en stonden straten blank. In de rest van de provincie viel het al bij al mee. De brandweer van zone Fluvia kreeg een achttal oproepen, in de zone Midwest kregen ze amper vier telefoontjes voor wateroverlast.

De komende week wordt nog meer regen voorspeld.