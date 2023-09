Waterlek in stadsarchief Blankenberge, documenten en verslagen nat

In Blankenberge zijn honderden documenten in het stadsarchief nat geworden na een waterlek, dat schrijft Het Nieuwsblad.

Onder de documenten onder andere stukken uit de 19e eeuw, zoals oude geschriften, verslagen van schepencolleges en documenten van de politie. Door een lek in een leiding is het water naar beneden gestroomd, door het plafond in de kelder.

Een gespecialiseerde firma gaat nu proberen om de waterschade te behandelen en de documenten te redden, maar in Het Nieuwsblad zegt een woordvoerder van de firma dat ze maar een paar tientallen boeken zal moeten meenemen voor behandelin. De boeken die de gespecialiseerde firma niet meeneemt, gaan verder drogen in een loods.