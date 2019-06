De Watergroep gaat na of ze drinkwater in de ondergrond kunnen stockeren om het later, bijvoorbeeld bij bij langdurige droogte, opnieuw op te pompen. Het water wordt daarvoor in ondergrondse lagen geïnjecteerd. Eerst moet de watergroep nagaan of er voldoende capaciteit is en of het injecteren en oppompen economisch rendabel kan zijn. Het injecteren en oppompen van water in de ondergrond biedt alvast het voordeel dat spaarbekkens niet uitgebreid moeten worden.

