Waterdrukschommelingen in Sint-Juliaan

Tientallen inwoners van Sint-Juliaan, een gehucht in Langemark-Poelkapelle, ondervinden al jarenlang waterdrukproblemen in hun woningen in de Brugseweg vanaf horecazaak 't Westland richting Poelkapelle.

Kevin Pauwels (38) woont met zijn partner en 2 kinderen aan Brugseweg 69B. "De waterdruk in onze woning valt elke dag weg", getuigt hij. "Door het plotse wegvallen daalt ook de temperatuur, waardoor we letterlijk een koude douche over ons heen krijgen. Ik woon hier ondertussen 5 jaar en heb het altijd zo geweten. We contacteerden De Watergroep meermaals, tot nu zonder merkbaar resultaat."

Volgens Dirk Vercaigne aan Brugseweg 65 sleept het probleem al 8 jaar aan. "Het begon na de aanleg van een nieuwe leiding naar het nabijgelegen diepvriesgroentebedrijf Dejaeghere. Van zodra het bedrijf water trekt, hebben wij er geen. Pas op, wij wijzen het bedrijf niet aan als schuldige. Het is aan De Watergroep om het probleem op te lossen, dat elk jaar erger wordt. Vorige week maandag kwam er een hele poos zelfs geen druppel uit de kraan."

"Blijkbaar is er op maandag 3 juni een verkeerde schakeling gebeurd, waardoor de bewoners van de Brugseweg ongeveer drie kwartier zonder water zaten", aldus Raissa Verstrynge, woordvoerder van De Watergroep. "De foute schakeling staat los van de drukschommelingen, die inderdaad te maken hebben met een grootverbruiker in de buurt. Dat bedrijf heeft in de nabije toekomst verbouwingswerken gepland en een aanvraag voor een nieuwe aftakking ingediend. De Watergroep gaat dus samen met dat bedrijf op zoek naar een oplossing zodat drukschommelingen in de toekomst vermeden kunnen worden. Deze onderhandelingsprocedure en het plaatsen van een nieuwe aftakking zal nog enkele maanden in beslag nemen."