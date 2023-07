Waterbull pakt wildgroei aan eendenkroos in Ieper aan

Eendenkroos is een woekerplant die zuurstof uit het water haalt, waardoor er massaal veel vissen sterven. Vorige zomer werd het kanaal zelfs als ‘dood’ beschouwd. Ieper stelde de Vlaamse Waterweg daarom zelfs in gebreke. Dit jaar is er door het natte voorjaar wel minder eendenkroos in het kanaal te zien dan vorig jaar, maar de Waterweg zet toch de grote middelen in. In oktober starten ze met baggerwerken, en in de zomermaanden zetten ze een nieuw systeem in. De ‘waterbull’ zuigt de bovenlaag van het water op en zeeft het. Het eendenkroos blijft nadien achter in een container. Op die manier wil de Vlaamse Waterweg voorkomen dat de snel groeiende plant zich verder kan verspreiden.