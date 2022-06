Waterbom zet straten blank in Oostkamp

Een korte, erg lokale maar ook erg hevige wolkbreuk heeft vrijdagavond verschillende straten blank gezet in Oostkamp. Het zwaarst getroffen was de Emiel Welvaertstraat.

Buurtbewoners hoorden een erg hevige donderslag en daarna gingen de hemelsluizen onverbiddelijk open boven de Emiel Welvaertstraat en omliggende straten in Oostkamp. Op amper een half uur tijd viel er tot 40 liter regen. Een enorme hoeveelheid. De inwoners durfden door de hevige regenval hun huis amper uit, tijdens de waterbom, maar kregen wel het water binnen. (Lees verder onder de foto)

Erg lokale hoosbui

Eens de hoosbui weg was, bleek de schade. De afvoer in de straten kon het water niet slikken. Sommige mensen in de straat kregen ook water in huis. De brandweer kwam ter plaatse om mensen te helpen en water weg te pompen. Dat was vooral in de Emiel Welvaertstraat nodig. Maar ook omliggende straten zoals de Rozenstraat, de Olmenstraat en de Korenbloemstraat stonden blank. De brandweerlui van hulpverleningszone 1 hadden de handen vol.

Maar de impact bleek tegelijk ook erg lokaal. Even verderop, in Moerbrugge, viel er 'amper' 10 liter water in dezelfde periode. Veertig jaar geleden kende de buurt ook al eens overstromingen.