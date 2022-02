"Waterbom" boven West-Vlaanderen: dit zijn de gevolgen

Vooral het IJzerbekken wordt een kritiek punt in West-Vlaanderen, mocht er een zogenaamde waterbom boven West-Vlaanderen vallen: hevige regen zoals die vorige zomer viel in de Ardennen.

De Vlaamse Waterweg liet in opdracht van minister Lydia Peeters een simulatie maken van de impact van zo’n waterbom op Vlaanderen zoals die in Wallonië viel. Er zijn twee scenario’s bekeken: een neerslaghoeveelheid van 107 mm binnen de 48 uur, zoals in het Demerbekken vorig jaar, en 230mm binnen een periode van 48u, zoals in de Vesdervallei.

Schade in IJzerbekken

In het IJzerbekken veroorzaakt een kleine waterbom 12 miljoen euro schade. Valt de hoeveelheid water zoals in Vesdervallei, dan berekent het model zelfs 71 tot 73 miljoen euro schade. De schade is minder groot dan elders, zegt de studie, omdat er minder bebouwing is in de streek en veel meer landbouw.