Het museumschip Mercator in Oostende heeft water gemaakt. Oorzaak is wellicht de hevige regenval. Een gespecialiseerde firma komt het water morgen wegpompen, de stad wil namelijk geen risico op een vervuiling.

De Mercator is wel gewoon open voor het publiek.

Het water kwam binnen in de schroefwastunnel, een technische ruimte helemaal achterin het schip. . Het gaat om enkele tientallen centimeter water, maar het peil stijgt nu niet meer. De regen sijpelde wellicht via het dek of de masten in de Mercator. Gisteren waren duikers toevallig het schip aan het controleren en die stelden vast dat alvast niets mis is met de dichting van de schroef.