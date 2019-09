Water in gasleiding Vlamertinge

De oorzaak van water in de gasleiding in Vlamertinge is gevonden: er is een lek in de waterleiding van het kruispunt Kerkplein met de Poperingseweg.

Het waterlek heeft een gat geslagen in de gasleiding, via die opening is het water tot in de gasleidingen gedrongen. De druk op de gasleiding is daardoor zeer laag in de buurt. Fluvius en De Watergroep komen het probleem vandaag herstellen.

Stad en nutsdiensten raden aan om bij problemen alle toestellen af te sluiten die aan de gasmeterkraan zijn aangesloten. Technici gaan langs de huizen om alle gasinstallaties te controleren. (lees verder onder de video)