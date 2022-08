Water in De Blankaart staat historisch laag

Bijzondere taferelen in het natuurgebied De Blankaart in Woumen bij Diksmuide. Koeien staan met hun poten in de vijver. De boten van Natuurpunt liggen op het droge, ze kunnen geen toeristische rondvaarten meer doen op de vijver.

Guido Vandenbroucke, Natuurpunt: "Het water staat historisch laag. Als we de komende jaren ook zulke droge zomers hebben, dan zullen verschillende vogels wel eens voorgoed kunnen wegblijven. De oplossing is nochtans niet zo moeilijk. Om een zware droogtedip te voorkomen, moeten we vanaf 1 februari een hoger peil hanteren. Het water langer ophouden. Alleen zo kunnen we droogtepiek goed doorkomen."

Deskundigen onderzoeken nu welk peil ze best hanteren, dat zal waarschijnlijk tot 20 centimeter hoger liggen dan nu.