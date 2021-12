Wat zijn de populairste voornamen?

Zie hier de TOP 5 in West-Vlaanderen:

Jongens: Arthur (83), Jules (73), Leon (61), Louis (58), Noah (57)

Meisjes: Camille (66), Olivia (61), Marie (56), Nora (52), Juliette (51)

Heel Vlaanderen: Olivia en Noah

In 2021 kregen in Vlaanderen 325 meisjes de naam Olivia, tegenover 288 in 2020 en 343 in 2019. In 2013 belandde Olivia in de top 20 van populaire namen, in 2015 kreeg ze een plekje in de top 10. In 2016 stootte ze door tot de top drie. Olivia is nu voor het derde jaar op rij de populairste meisjesnaam in het Vlaams Gewest. Op plaats twee staat Ella (291). Vorig jaar stond die nog op de vijfde plaats. Marie (257) pakt ook in 2020 brons. Mila en Nora vervolledigen de top 5.

Bij de jongensnamen zien we voor de top drie een kopie van 2020. Noah (351) is net zoals in 2020 de populairste voornaam in het Vlaams Gewest. In 2011 belandde Noah in de top 10. Sinds 2014 staat hij in de top vijf en sinds 2017 in de top drie. Arthur blijft op de tweede plaats. Jules (298) volgt net zoals vorig jaar op de derde plaats. Leon (287) en Louis (275) stoten Finn en Lucas uit de top vijf.