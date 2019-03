Wat verandert er op 1 maart?

90km/u op R8

Het geldt eigenlijk al enkele dagen, maar 90 km/u is de nieuwe maximumsnelheid op de Kortrijkse ring. De borden staan er al enkele dagen. Op bepaalde stukken van de R8 kon je tot voor kort nog 120 km/u. rijden. “De R8 is echter bochtig en telt vele conflictpunten. Met het oog op de verkeersveiligheid is een snelheidsverlaging naar 90 km/u. een goede zaak”, zegt schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA). “Daarom ook dat de Kortrijkse gemeenteraad vorig jaar hierover een motie stemde en aan de minister overmaakte. We zijn blij dat er hierop positief werd gereageerd”, zo vult voormalig gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA) aan.

“De snelheidsbeperking zal niet alleen een positieve invloed hebben op de verkeersveiligheid, maar ook op de luchtkwaliteit”, zo besluit Axel Ronse.

Mobiliteitsbudget start

Met het mobiliteitsbudget krijgen werknemers met een bedrijfswagen, of wie daarvoor in aanmerking komt, jaarlijks een budget ter beschikking. Dat budget stemt overeen met de totale kost van de bedrijfswagen. Het mobiliteitsbudget kan in theorie op 1 maart in werking treden. Maar in de praktijk zal het waarschijnlijk 1 april zijn vooraleer werknemers van het systeem gebruik kunnen maken.

Met het mobiliteitsbudget kunnen werknemers er bijvoorbeeld voor kiezen om hun wagen in te ruilen voor een kleiner en milieuvriendelijker model. De rest van het budget kunnen ze dan besteden aan een elektrische fiets, een abonnement op het openbaar vervoer enzovoort. Ze kunnen ook de wagen links laten liggen, wat op termijn positief is voor een een beter leefmilieu.

Sloop- en heropbouwpremie

Vanaf vandaag kan je op de meeste plaatsen in Vlaanderen een aanvraag indienen voor een premie van 7.500 euro voor het slopen van een gebouw om er een woning of appartementsgebouw op te trekken.

De premie geldt alleen voor particulieren, en alleen als ze hun aanvraag tot omgevingsvergunning indienden tussen 1 oktober vorig jaar en eind oktober dit jaar. Ze is ook niet overal in Vlaanderen geldig: alleen buiten de dertien steden waar er al langer een btw-tarief is van 6 procent voor sloop en heropbouw. Dat betekent: overal in Vlaanderen, behalve in Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.

De premie wordt uitbetaald binnen de drie maanden nadat de sloopwerken zijn vastgesteld. Er is 15 miljoen euro voor uitgetrokken, wat overeenkomt met 2.000 projecten.

Dienstencheques één jaar geldig

Dienstencheques die vanaf 1 maart worden uitgegeven, zijn een jaar geldig. Tot nu toe was dat acht maanden. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), die de verlenging voorstelde, hoopt dat er zo minder dienstencheques vervallen zullen raken.

Vorig jaar vervielen volgens Muyters ongeveer een half miljoen dienstencheques. Goed voor 5 miljoen euro die niet besteed werd. "Geld dat je hebt uitgegeven en waar je niets voor terugkrijgt, moeten we altijd proberen voorkomen", aldus de minister.

Elektriciteitsfactuur gaat beetje omhoog

Eén onderdeel van de elektriciteitsfactuur, de transmissiekosten, wordt vanaf maart een beetje duurder. Voor een gemiddeld gezin gaat het om 7 euro. Maar omdat in januari andere tarieven gedaald zijn, zou de jaarfactuur dit jaar toch lager moeten uitvallen dan in 2018.

Car-Pass bevat extra informatie

De Car-Pass bevat vanaf 1 maart extra informatie: over de euronorm van een auto (van belang voor fiscaliteit en voor toegang tot lage-emissiezones), over de CO2-emissies (met vermelding van de testmethode: het oude NEDC of nieuwe WLTP) en over keuring na een ongeval (voertuigen die in een zwaar ongeval betrokken waren, moeten een strenge keuring ondergaan).

De handelaar die een occasie te koop aanbiedt, is verplicht om de informatie die op de Car-Pass staat ook in de advertentie of showroom te tonen. Hij zal die gegevens bij Car-Pass elektronisch kunnen opvragen. De portaalsites en de eigen bedrijfswebsites zullen een link moeten inlassen naar een pagina met de Car-Passdata van het voertuig. De surfer zal deze link kunnen herkennen aan een specifiek logo. Het Car-Passdocument blijft bij een uiteindelijke verkoop nog steeds verplicht.