Wat verandert er op 1 juli?

Uitrol digitale meter van start

Distributienetbeheerder Fluvius start vanaf 1 juli met de uitrol van de digitale energiemeter voor gas en elektriciteit. Eerst zijn de klanten met een budgetmeter, mensen met zonnepanelen en de nieuwbouw- en renovatiewoningen aan de beurt. Tegen 2034 moeten de oude Ferraris-meters definitief verleden tijd zijn.

De uitrol van de digitale meter liep niet van een leien dakje. Normaal gezien zou die begin dit jaar al gestart moeten zijn, maar de meters konden niet op tijd geleverd worden. Bovendien was er nog heel wat onduidelijkheid over de gevolgen voor mensen met zonnepanelen.

Die onduidelijkheid is nu van de baan. Eerder dit jaar kwam een regeling uit de bus: eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 geplaatst worden, zullen tot vijftien jaar na de ingebruikname in het oude systeem met de terugdraaiende teller kunnen blijven. Er zijn ook voldoende meters beschikbaar om de uitrol te starten, verzekert Fluvius.

Strengere regels voor verkoop legale wiet

De verkoop van legale wiet wordt vanaf 1 juli aan banden gelegd. Eigenlijk gaat het om een harmonisering met de regels die al veel langer gelden voor de verkoop van producten op basis van tabak. Door de harmonisering van de regels wordt onder meer de online verkoop, en aankoop, van deze wiet verboden. Elke invoerder moet ook zijn product aanmelden, en daarbij meer gegevens bezorgen aan de autoriteiten.

Rijden op pechstrook en middenvakrijden veel zwaarder beboet

Verschillende verkeersovertredingen, waaronder het onterecht rijden op de pechstrook en middenvakrijden, worden vanaf 1 juli zwaarder beboet.

Het onterecht op de pechstrook rijden werd tot nu toe beschouwd als een overtreding van de eerste graad, die bestraft werd met een onmiddellijke inning van 58 euro. Vanaf 1 juli betaal je 174 euro.

Ook verdubbelt onder meer de boete voor middenvakrijden. Wie niet onmiddellijk weer zo rechts mogelijk gaat rijden na een inhaalmanoeuvre, in het bijzonder op een autosnelweg, begaat voortaan een tweedegraadsovertreding die bestraft wordt met een onmiddellijke inning van 116 euro.

Nieuw statuut voor werklozen met ernstige beperking

Vanaf 1 juli wordt een nieuw statuut ingevoerd voor werklozen met een ernstige medische, fysieke, mentale, psychiatrische of psychische beperking, zoals bijvoorbeeld mensen met een autismestoornis. Met het nieuwe statuut zullen ze kunnen blijven genieten van een werkloosheidsuitkering of beschermingsuitkering.

Mondhygiënist doet intrede in tandartspraktijk

Wie naar de tandarts gaat, kan voor bepaalde handelingen voortaan onder handen worden genomen door een mondhygiënist. Dat is een nieuw beroep, dat werd erkend door minister van Volksgezondheid Maggie De Block. De eerste mondhygiënisten studeren dezer dagen af.

De mondhygiënisten zijn er om de tandartsen te ondersteunen. Zo kunnen de wachtlijsten mogelijk ingekort worden. Ze mogen bepaalde handelingen uitvoeren (in tegenstelling tot tandartsassistenten). Zo kunnen de mondhygiënisten bijvoorbeeld mondzorgadvies geven, tanden reinigen, tandsteen en hechtingen verwijderen of nog scans nemen van de tanden.

Het kentekenbewijs steekt in een nieuw jasje

Het kentekenbewijs voor voertuigen in België wordt op 1 juli aangepast. De kleuren en het formaat blijven behouden, maar er zijn enkele inhoudelijke wijzigingen.

Enkele overbodige gegevens werden verwijderd, waardoor er meer plaats vrijkomt voor de resterende gegevens. Het lettertype kan daardoor worden vergroot, wat tot een betere leesbaarheid moet leiden.

De meeste verwijderde gegevens zijn verouderd of zijn eigenlijk bestemd voor de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Eerste aanmaning waterfactuur gratis

De eerste herinneringsbrief voor wie zijn waterfactuur nog niet betaalde, is voortaan gratis. Waterbedrijven mogen geen extra kost meer aanrekenen. De eerste aanmaning mag ook pas na een maand in de bus vallen, in plaats van na twee weken zoals tot nu het geval was.

De Watergroep, de grootste drinkwaterleverancier van Vlaanderen, rekende bijvoorbeeld 7,5 euro aan voor een eerste herinneringsbrief.