Wat verandert er op 1 januari?

U hoeft er zich vandaag nog niet meteen zorgen om te maken, maar op 1 januari gaan traditioneel ook heel wat nieuwe regels en wetten in. We zetten de belangrijkste wijzigingen even op een rijtje.

Terugkommoment voor beginnende bestuurders

Wie zijn definitieve rijbewijs heeft gehaald, moet zes tot negen maanden later opnieuw bewijzen dat hij het roze papiertje waard is. Concreet bestaat het terugkommoment uit een opleiding van 4 uur: een kennismaking, praktijkoefeningen en een groepsgesprek. Aan het einde van de proeven krijgen de beginnende bestuurders een attest.

Bpost werkt weer met prior- en non-priorzegels

Wie een brief verstuurt, moet vanaf vandaag weer kiezen tussen een non-priorzegel, waarbij de brief later bij de bestemmeling aankomt, en een duurdere priorzegel. Welke zegel je ook kiest, die zal meer kosten dan de huidige postzegels. Wie nog postzegels heeft liggen, kan die blijven gebruiken. Bpost beschouwt die zegels automatisch als non-prior.

Drie in plaats van twee maanden huurwaarborg

Wie een woning wil huren, zal vanaf nu niet langer maximaal twee, maar drie maanden huurwaarborg moeten ophoesten. Om te vermijden dat armere huurders daardoor uit de boot vallen, komt er tegelijk een renteloze en anonieme huurwaarborglening. Dat zijn enkele punten in het Vlaams Huurdecreet dat vandaag ingaat.

Het nieuwe huurdecreet is de bundeling van spelregels tussen huurders en verhuurders. Het nieuwe decreet moet de belangen van huurders en verhuurders verzoenen. Zo rekent de huurder bijvoorbeeld op een bepaalde woonzekerheid, en wil de verhuurder van zijn kant graag een behoorlijk rendement.

Energiefactuur lichter

De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas dalen dit jaar gemiddeld met respectievelijk 46 en 25 euro voor de gezinnen. Dat meldde de Vlaamse energieregulator VRREG vorige maand.

Een doorsnee gezin dat elektriciteit en gas afneemt, bespaart 71 euro in 2019. De situatie verschilt wel afhankelijk van de woonplaats en de distributienetbeheerder die daar actief is.

Alle gewerkte jaren tellen mee voor pensioen

Wie langer werkt dan een volledige loopbaan van 45 jaar, wordt daar voortaan voor beloond in de berekening van zijn of haar pensioen.

Werknemers of zelfstandigen die na een volledige loopbaan van 45 jaar beslissen om toch nog verder te werken, plukten daarvan tot nog toe geen vruchten in de berekening van hun pensioen. Daar komt nu verandering in. Bij wie vanaf dan met pensioen gaat, zullen alle gewerkte jaren meetellen in de pensioenberekening. Werknemers en zelfstandigen die langer werken dan 45 jaar, krijgen vanaf dan dus ook een hoger pensioen.

Kinderbijslag wordt Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. Die kinderbijslag heet voortaan Groeipakket. Voor elk kind komt er een vast startbedrag van 163,20 euro. Die basissom kan wel nog aangevuld worden met onder meer sociale toeslagen voor gezinnen met lagere inkomens.

De nieuwe kinderbijslagregeling geldt enkel voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. De circa 1,6 miljoen kinderen geboren vóór 2019 blijven onder het oude systeem vallen zolang ze daar recht op hebben, ook al komt er na 2019 een broertje of zusje bij.

OCMW's geïntegreerd in gemeenten

De OCMW's worden geïntegreerd in de gemeenten. Het Vlaamse decreet Lokaal Bestuur dat die integratie regelt, voorziet ook strengere regels voor intercommunales. De invoering van dit decreet loopt samen met de nieuwe gemeentebesturen, die op 1 januari van start gaan.

Verbod op onverdoofd slachten

In Vlaanderen geldt vanaf vandaag een verbod op onverdoofd slachten. Kleine herkauwers en pluimvee mogen dan alleen nog maar geslacht worden met elektronarcose, waardoor het verdoofde dier ongevoelig wordt voor pijn. Bij kalveren en runderen moeten slachthuizen post-cut stunning toepassen, een methode waarbij het dier meteen na de halssnede wordt verdoofd.

Dieren moeten in Vlaanderen al langer voor het doden worden bedwelmd bij het slachten. Enkel voor religieus onverdoofd slachten in erkende slachthuizen gold een uitzondering.

Benzine- en dieselprijzen niet geïndexeerd

De prijzen van benzine en diesel worden op 1 januari niet geïndexeerd. De indexering die elk jaar doorgevoerd wordt, wordt dus in 2019 overgeslagen. Diesel en benzine zouden anders goed 1,5 cent per liter duurder worden. Die beslissing kwam er kort nadat het protest van de gele hesjes ook België had bereikt.

Stijging van nettolonen

Als gevolg van de derde en laatste fase van de taxshift gaan de nettolonen vanaf 1 januari iets naar omhoog. Gemiddeld zal ieders nettoloon daardoor 36 euro hoger liggen. Daarnaast zien meer dan 450.000 bedienden in paritair comité 200, zowat een kwart van de Belgische bedienden, hun loon volgend jaar met 2,16 procent stijgen.