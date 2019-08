Wat verandert er op 1 augustus?

Premie voor thuisbatterij

Wie een thuisbatterij heeft, kan daarvoor een premie van maximum 3.200 euro opstrijken. Die premie kan vanaf 1 augustus aangevraagd worden. Voorwaarde is wel dat de aanvrager over een digitale meter beschikt. "Slimme opslag van lokaal opgewekte groene energie is een volgende stap in onze energietransitie", zegt bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters. "De premie kan eigenaars van zonnepanelen over de streep trekken om een batterij aan te schaffen."

Een batterij voor huishoudelijk gebruik heeft een capaciteit tussen de 4 en 8 kW. Voor de zwaarste thuisbatterij betaal je al gauw 8.000 euro. De premie zal 250 euro per kilowattuur bedragen met een maximum van 3.200 euro per aansluitingspunt of 35 procent van de investeringskost. Voorlopig is de premie verkrijgbaar tot eind 2020.

Maximaal vier gokautomaten in cafés

Een café mag vanaf 1 augustus nog maximaal vier gokautomaten in huis hebben. Het gaat meer precies om twee bingo's of one-balltoestellen en twee "automatische toestellen met verminderde inzet". Die laatste soort moet de slots en zogenaamde 3.3-toestellen van vroeger vervangen.

De afgelopen jaren maakten verschillende cafés gebruik van een lacune in de wetgeving om zoveel mogelijk van die 3.3-machines te installeren. De Kansspelcommissie en de regering besloten daartegen op te treden.

De Kansspelcommissie laat weten dat er vanaf 1 augustus controles kunnen zijn. Ook de leeftijd van de spelers zal gecontroleerd worden: ze moeten meerderjarig zijn. De nieuwe wetgeving voorziet dat ook de steden en gemeentes kunnen controleren.

Schooltoeslag automatisch via het groeipakket

De schooltoeslag vervangt vanaf het komende schooljaar de vroegere schooltoelage, die deel uitmaakt van het Groeipakket. Gezinnen met kinderen in het Vlaamse kleuter-, lager en secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde hebben recht op die toeslag. Het Groeipakket verving begin dit jaar al de kinderbijslag. De instanties die het groeipakket uitbetalen, onderzoeken proactief of gezinnen recht hebben op de schooltoeslag. Ouders zullen dus geen aanvraag meer moeten doen. "Een mijlpaal in de administratieve vereenvoudiging", zegt Kind en Gezin.