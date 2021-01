Wat verandert er nu voor kinderen en hun hobby?

Zoals aangekondigd veranderen vanaf maandag de regels voor kinderen tussen 12 en 18 jaar en het beoefenen van een hobby, maar ook voor de -12. We geven een overzicht van wat in het ministerieel besluit te vinden is.

Eerst en vooral zal het besluit voorlopig gelden voor de hele maand februari. De coronasituatie zal moeten aantonen of eventuele aanpassingen nodig zijn, en of het besluit al dan niet verlengd of aangepast wordt.

Activiteiten van -12-jarigen zullen in kleinere groepen moeten georganiseerd worden. Ondanks besmettingen in verschillende lagere scholen wil het Overlegcomité de onderwijsinstellingen zo lang mogelijk openhouden. Door de kleinere groepen zullen de contacten van kinderen ook meer beperkt zijn. De voorkeur ligt nog steeds op zoveel mogelijk in openlucht in te richten.

Geen overnachting

Voor de categorie tussen twaalf en achttien jaar kunnen vanaf maandag ook opnieuw georganiseerde activiteiten plaatsvinden. Deze moeten wel buiten zijn, en met maximum tien personen. Overnachting is niet toegestaan en de groepen moeten steeds dezelfde zijn.

Activiteiten voor kinderen tot en met twaalf jaar die reeds vastliggen voor de krokusvakantie (13 tot en met 21 februari 2021) mogen plaatsvinden voor één of meerdere groepen van maximaal vijfentwintig kinderen elk. Deze activiteiten zijn namelijk belangrijk voor de opvang van kinderen tijdens de vakantie.

1 hobby per week

Het doel van de nieuwe maatregelen is om het aantal wisselende contacten van kinderen en jongeren zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus in deze bevolkingsgroep te vertragen. Er wordt dan ook gevraagd om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere. Deze mag wel wekelijks gewisseld worden.