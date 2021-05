Wat met laadkabel elektrische auto over het voetpad?

Vlaanderen adviseert steden en gemeenten om dat toe te laten, in de praktijk mag het voorlopig alleen bij ons, in Roeselare en Brugge. In beide steden is dat geregeld via het politiereglement. Maar de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten is tegen. Het hindert mensen op het voetpad, zoals rolstoelgebruikers of mensen met een kinderwagen.

Vlaanderen wil tegen 2030 66.000 laadpunten voor elektrische auto's, omgerekend één per honderd inwoners. Maar voorlopig zijn het nog maar 4.700 laadpunten.