Wat met de aankomende evenementen in onze provincie?

De coronacijfers gaan dan wel in dalende lijn, het blijft moeilijk inschatten voor organisatoren wat er met hun evenement zal moeten gebeuren. Oostende voor Anker bijvoorbeeld lokt in topweekends 200.000 bezoekers.

Het maritiem evenement is in het laatste weekend van mei. Nog zo'n drie maanden dus, en voorlopig houden ze er rekening mee dat het gewoon kan doorgaan. Al lijkt dat niet evident.

Als het evenement al doorgaat eind mei, dan met een beperkt aantal bezoekers dus, zoals Waregem Koerse nu uitwerkt. Maar dat is niet makkelijk: in een normaal jaar komen elk uur tienduizend bezoekers aan met de trein alleen al.

De organisatie overlegt daarom nu al geregeld met de stad. Er zijn nu 136 schepen vastgelegd, maar die komen van over de hele wereld. En dan duikt een nieuw probleem op: de quarantaineregels.

En komen ze er in Oostende niet meteen uit zijn er nog twee opties: of Oostende voor Anker verhuist naar een latere datum dit jaar. Of: het gaat ook dit jaar niet door.