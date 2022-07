Wat kan er nog met reststromen in landbouwsector? Inagro Beitem onderzoekt het voortaan

Het onderzoekscentrum voor Land- en tuinbouw in Beitem start met een Living Lab Circulair. Daar onderzoeken ze wat bruikbaar is van de reststromen in de sector.

Inagro gaat daarvoor op zoek naar partners zoals bedrijven, overheden of andere onderzoeksinstellingen om samen te werken rond circulaire economie. “Wij merken een intensieve interesse in de sector omdat zij dagelijks nadenken over hoe het beter en duurzamer kan op hun bedrijven,” zegt Mia Demeulemeester van Inagro. “Ook de rendabiliteit is een belangrijke factor en dus wil Inagro onderzoeken wat haalbaar is en meer onderzoek vergt en dat willen we net in dat Living Web Circulaire gaan doen.”

Andere reststromen

In de landbouw zijn er nogal wat zijstromen die nu verloren gaan en eigenlijk ook wel bruikbaar zijn. Spruitkolen hebben na de oogst spruitkoolstokken en daar valt ook wel iets mee te doen. “Uit de industrie kwam de vraag om vezels aan te leveren, zoals in de papierindustrie,” zegt onderzoeker Reindert Devlamynck. “Als we die samen hebben gebracht zagen we dat die spruitkoolstokken een bron kunnen zijn voor de papierindustrie.”

Maar er zijn nog veel mogelijkheden: ook afvalwater uit verschillende bedrijven is bruikbaar om planten te laten groeien. In het Living Lab Circulair testen ze afvalwater van onder meer diepvriesbedrijven of Aquafin.