Wat een huzarenstukje! Vrijwilligers ruimen Heuvelland op

Postbode Sylvie Knockaert (40) uit Westouter begon sinds enkele weken met het opruimen van zwerfvuil langs de landelijke wegen van Heuvelland, samen met haar broer en andere vrijwilligers. "Mijn broer richtte de Facebookgroep 'Mooimakers (zwerfvuil) 8950 Heuvelland' op, die ondertussen al meer dan 25 leden telt", vertelt ze. "Samen hebben we al bijna honderd vuilniszakken verzameld, goed voor duizenden kilogram zwerfvuil. Tijdens mijn ronde als postbode zie ik al dat zwerfvuil in de streek met lede ogen aan. Daarom ruim ik zoveel mogelijk op tijdens vrije momenten na het werk. Ondertussen weten we de vuilste straten wel liggen. Vaak gaat het om wegen, waar veel verkeer passeert, zoals de Poperingestraat, Rijselstraat, Houthemstraat, Vierstraat, Goeberg en Sulferberg. Sommige smalle sluipstraatjes zijn dan weer het favoriete terrein van sluikstorters, die er hun afval in zakjes achterlaten." (lees verder onder foto)

De zwerfvuilbestrijders ruimen vooral blikjes. "We vonden ook glazen portoflessen, koffiemachines, zakken vieze pampers, een zak met kippenafval en een zak met een dode kat. Het is vreemd dat mensen de moeite doen om dit in de natuur te droppen, want met veel zaken kan je voor weinig geld of zelfs helemaal gratis terecht in het containerpark. Ik denk dat het invoeren van statiegeld veel zou helpen. Andere vrijwilligers zijn meer dan welkom." (lees verder onder de foto)

De vrijwilligers verzamelen hun zakken op een centrale plaats, waar de gemeente alles komt ophalen. "Wij bieden al een vijftal jaar grijpers, vuilzakken en fluohesjes aan vrijwilligers, die zich spontaan melden", zegt schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen). "Elk jaar zetten we de vrijwilligers in de bloemen. We maken ons nu op voor de grote zwerfvuilactie op 23 maart, waarvoor al 15 verenigingen ingeschreven zijn."