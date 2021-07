Wat beslist het overlegcomité: volg het hier live

Om vijf uur geeft het Overlegcomité een persconferentie over nieuwe maatregelen in de strijd tegen COVID-19.

Er worden niet meteen zware versoepelingen of restricties verwacht. Volgens sommige bronnen zou er sprake zijn van de invoering van een Covid Safe Ticket voor mensen die aanwezig willen zijn op grotere evenementen vanaf 1500 mensen. Zo'n attest zegt of je volledig gevaccineerd bent, de ziekte hebt doorgemaakt of een negatieve test hebt ondergaan. Die zou je vanaf 13 augustus nodig hebben voor evenementen in de buitenlucht en vanaf 1 september binnen. Ook de controles op terugkerende reizigers die uit een rode zone terugkeren en in isolatie of quarantaine moeten gaan zouden strenger worden.

Volg hier live de persconferentie