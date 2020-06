Wat beslist de veiligheidsraad vandaag?

Premier Sophie Wilmès benadrukte bij het begin van de persconferentie wel dat straatfeesten zoals we deze week op verschillende pleinen zagen, niet kunnen. “We zijn nog niet klaar met het coronavirus. Wie aan die straatfeesten deelneemt, neemt een risico en brengt zelfs de hele samenleving in gevaar. Wie zichzelf beschermt, beschermt ook de mensen rond zich. Er zijn steeds minder regels, maar ze moeten wél nageleefd worden.

Vanaf 1 juli start een nieuwe fase, maar de basisregels blijven dezelfde: Respecteer de hygiëneregels, doe activiteiten zo veel mogelijk buiten, neem extra maatregelen voor mensen in risicogroepen en respecteer de veiligheidsafstand.

Sociale bubbel uitgebreid

Vanaf 1 juli wordt de sociale bubbel uitgebreid tot 15 personen. Zwembaden, wellnesscentra, indoor speelparken, pretparken, theaters, bioscopen en feestzalen kunnen terug open, met specifieke maatregelen en een maximumcapaciteit. Voor trouwfeesten geldt een maximumcapaciteit van 50 personen. Nachtclubs blijven voorlopig nog dicht en ook massa-evenementen kunnen nog niet doorgaan.

Voor evenementen geldt vanaf 1 juli een maximumcapaciteit van 200 mensen voor evenementen binnen en 400 mensen voor evenementen in buitenlucht. Mogelijk wordt vanaf 1 augustus de capaciteit opgetrokken naar 400 voor binnenactiviteiten en 800 voor activiteiten in buitenlucht. Ook hier blijven specifieke maatregelen van kracht en moet elke organisatie aan voorwaarden voldoen. Het is dus zeker niet zo dat iedereen zomaar een tuinfeest kan gaan organiseren voor grote groepen mensen.

Vanaf 1 juli kan je ook naar de winkel met mensen uit je sociale bubbel en zonder tijdslimiet. Ook de beperking op het aantal kramen op openbare markten verdwijnt. Maar ook hier blijven de andere voorwaarden en maatregelen van kracht.

Ook bij het afsluiten van de persconferentie drukte de premier iedereen op het hart voorzichtig te blijven. “Deze zomer zal anders zijn dan anders. Zelfs als de situatie normaliseert, is het virus nog altijd aanwezig. Ik wil oproepen om voorzicht te zijn, in België of in het buitenland.”