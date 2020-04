Wat beslist de Nationale Veiligheidsraad? Volg het hier

Sinds 14.30 uur zit de Nationale Veiligheidsraad samen. Zij buigen zich over de exit-strategie uit de coronacrisis. Volg hier via livestream de persconferentie, eens de Nationale Veiligheidsraad afgelopen is.

Woensdag lekte al een voorlopige versie van het adviesrapport van de experten aan de Nationale Veiligheidsraad. Waarover wordt vandaag gediscussieerd en (allicht) een beslissing genomen? Vast staat dat de huidige maatregelen tot 4 mei blijven gelden. Wat er beslist wordt, kan je hier straks ook in een livestream volgen.

Vrije tijd

In het gelekt rapport wordt de mogelijkheid besproken om per weekend één keer af te spreken met een groep van maximaal 10 mensen, familie of vrienden. De groep zou elke week dezelfde moeten zijn. Al lijkt het erg weinig waarschijnlijk dat dit voorstel erdoor komt. Er wordt ook gesproken over de heropening van parken en speelpleinen en het toelaten van sporten met maximaal twee personen (tennis, vissen, golf).

De Pro League wacht ook op het advies van de Nationale Veiligheidsraad om te beslissen wat er met het profvoetbal gebeurt. De Algemene Vergadering die vandaag gepland was, is uitgesteld tot komende maandag.

Onderwijs

De scholen zouden opnieuw mogen openen vanaf 18 mei, maar dat zou gefaseerd gebeuren. De kleuterklassen blijven dicht, de lagere scholen zouden gedeeltelijk worden geopend, net als het secundair onderwijs.

Het Vlaamse onderwijsveld stelde ondertussen al voor om op 15 mei te openen. Concreet is het voorstel om leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar vier dagen per week naar school te laten gaan en leerlingen van het 6de jaar twee dagen per week. Voor scholieren in het secundair onderwijs gaat het om één dag per week in het ASO, twee dagen per week in het TSO en KSO en in zowel het 6de als 7de jaar BSO. Na 1 week komt er een evaluatie met het oog op eventuele uitbreiding naar andere leerjaren.

Winkels

Een deel van de handelszaken zou kunnen openen, als ze rekening houden met een aantal specifieke maatregelen, zoals social distancing. Over welke winkels het gaat, is voorlopig nog niet duidelijk. De kans lijkt wel bestaande dat fietsenwinkels en garages vanaf 4 mei, op afspraak, kunnen open gaan. Naar de kapper gaan, zal nog iets langer duren.

Horeca

Voor de hotels, restaurants en cafés is het te vroeg om te openen. In het gelekte rapport stellen de experten voor om de horeca gesloten te houden. De kans lijkt klein dat dit voor juni mogelijk wordt.

Trouwfeesten en massa-events?

Er zou na vandaag ook meer duidelijkheid moeten komen over trouwfeesten en andere massa-evenementen. De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week om massa-evenementen zoals festivals tot 31 augustus te annuleren, maar wat nu precies doorgaat als massa-evenement is nog niet duidelijk. Die duidelijkheid zou er straks wel moeten komen.

