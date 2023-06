Warnez (CD&V) en Van Eeckhout (Groen) actiefste Vlaamse parlementsleden

Dag op dag één jaar voor de Vlaamse en federale parlementsverkiezingen heeft De Tijd gekeken naar de activiteiten van onze Vlaamse parlementsleden. In West-Vlaanderen zijn vooral Brecht Warnez (CD&V) en Jeremie van Eeckhout (Groen) erg actief.

De analyse gaat dieper in op hoeveel en de wijze waarop parlementsleden zich manifesteren, zoals het stellen van vragen, deelnemen aan debatten en het indienen van voorstellen. Met 1.492 gestelde vragen en 347 mondelinge tussenkomsten is Wingenaar Brecht Warnez daarmee bij de ijverigste parlementsleden en zelfs de hardst werkende uit onze provincie.

De analyse laat ook zien dat bepaalde parlementsleden zich opvallend vaak mengen in debatten. Zo is Groen-co-voorzitter Jeremie Van Eeckhout uit Anzegem de West-Vlaming die met 716 tussenkomsten het vaakst in het debat voorkomt. Hij stelde verder 405 vragen.

Dit is de top tien van de West-Vlaamse parlementsleden in het Vlaams parlement: