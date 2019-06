Warmste 29 juni ooit: zelfs aan zee nauwelijks afkoeling

We bevinden ons sinds vandaag officieel in een hittegolf. Van zo’n hittegolf is sprake als het vijf dagen op rij warmer wordt dan 25 graden én het kwik drie dagen boven de dertig graden stijgt.

Op sommige plaatsen in het binnenland is vandaag 33 graden gemeten. Het was meteen de warmste 29 juni ooit. Heel wat mensen zochten dan ook verkoeling aan zee. In Ukkel is vandaag 30,8 graden gemeten. Het is daarmee de warmste 29 juni sinds het begin van de metingen. Het vorige record dateert van 1957. Ook aan de kust gaat het kwik makkelijk boven de dertig graden.

Morgen voorspellen ze iets frisser weer met aan de kust temperaturen net boven de 20 graden.

Ook slecht nieuws

Het warme weer heeft ook een negatief effect. De informatiedrempel voor ozon is op drie plaatsen in Vlaanderen overschreden. In Moerkerke werd rond 16 uur 182 µg/m³ gemeten, terwijl dit maximum 180 microgram ozon per kubieke meter mag zijn. De te hoge ozon is slecht voor het milieu.