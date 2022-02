Warme solidariteitsactie na brand voor koppel met drie kinderen

In de buurt van Kortrijk is een warme solidariteitsactie op gang gekomen voor een koppel met drie jonge kinderen dat afgelopen weekend hun huis in vlammen zag opgaan.

Het koppel had zelf jarenlang gewerkt aan hun ecologische woning waarbij ze voor de muren strobalen gebruikten als isolatie. Het gezin is er het hart van in, maar laat de moed niet zakken.

Debbie en Peter zijn zondagavond in een nachtmerrie beland. Toen ze 's avonds met hun drie jonge kinderen aan tafel zaten in hun woning in Bellegem merkten ze een schouwbrand op en tegen de ochtend lag heel het huis in de as. Ze zijn erg dankbaar dat vrienden en kennissen een crowdfunding starten.

"Het doet ons ontzettend veel deugd, het gevoel dat er zoveel mensen achter je staan. In eerste instantie zou je zeggen: dankjewel, maar het lukt wel. Maar eigenlijk lukt het niet en heb je de hulp nodig van iedereen om zeker aan onze drie kinderen opnieuw een warm nest te kunnen bieden", klinkt het.

Bekijk ook