Warme soep tegen "koud zorgbeleid"

Zes welzijnsorganisaties uit het Houtland hebben actie gevoerd op de woensdagmarkt in Torhout. Ze nodigden de marktgangers uit om een beker warme soep te drinken, uit protest tegen wat ze het koude zorgbeleid van de Vlaamse regering noemen.

In stoet trekken de deelnemers naar de marktkramen en delen daar pamfletten uit aan de bezoekers. Iedereen wordt uitgenodigd om verderop een beker warme soep te drinken, uit protest tegen de besparingen in de zorgsector. De organisaties die aan de alarmbel trekken zijn actief in de jeugdhulp, kinderopvang en gehandicaptenzorg. Het gaat om CAW, Cirkant, Covias , ’ t Groot Hersberge, Rozenweelde en Tordale.

Evy De Geyter, algemeen directeur vzw Tordale: "Voor de gehandicaptensector moeten we 40 miljoen euro besparen. Dat zal gevolgen hebben voor de cliënten. Kwaliteit waarborgen zal anders moeten, ook voor onze medewerkers die zich dagelijks voor 200% inzetten."