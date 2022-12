Warmathon rekent op veel deelnemers in Brugge

Vandaag wordt op ’t Zand in Brugge het startschot gegeven voor de Warmathons van De Warmste Week. In de week vóór Kerstmis kunnen alle sportievelingen vlammen tegen kansarmoede en zo het goede doel steunen.

Schepen van Sport Franky Demon: “We zijn blij dat heel veel Bruggelingen hun sportkleren aantrekken en hun goed hart laten zien voor dit goede doel. Hoe meer kilometers ze afmalen, hoe meer geld er ingezameld kan worden in de strijd tegen kansarmoede.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Ook met Stad Brugge nemen we deel aan deze Warmathon. Naast enkele collega’s schepenen zijn er ook meer dan honderd medewerkers die zich inschreven. Je herkent de stadsmedewerkers aan het speciaal voor de gelegenheid ontworpen fluo loophesje. Met deze actie zamelen we 1.500 euro in voor het goede doel.”