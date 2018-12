De Warmathon in Brugge was deze namiddag uitverkocht. Veel sfeer, maar ook regen en een drassig parcours.

Het slechte weer deerde de deelnemers niet, die rondjes van 2.8 kilometer moesten lopen voor het goede doel. Het is voorlopig afwachten of het evenement het bedrag van vorig jaar haalt, dat was toen 70.000 euro.