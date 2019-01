Warenhuis in Kortrijk na twee dagen volledig leeggekocht

Twee dagen, amper zo lang heeft het geduurd om een warenhuis in Kortrijk helemaal uit te verkopen. Volgende week wordt de winkel helemaal gesloopt en komt er een hypermoderne nieuwe supermarkt. Normaal tegen het einde van het jaar.

De grote overrompeling van gisteren met lange wachttijden aan de kassa tot zelfs 2 uur, die is voorbij. Een groot deel van de rekken van de supermarkt is vanmiddag dan ook al leeg. Het hele gamma is aan min 30 procent de deur uit.

Volgende week slopen ze de winkel en tegen het einde van het jaar komt hier een gloednieuwe ultramoderne supermarkt.