Waregemse leerlingen verpulveren wereldrecord handstand

De Sint-Paulusschool in Waregem heeft vanmorgen het wereldrecord handstand verpulverd. Het vorige record stond op 399 deelnemers, in Waregem waren dat er zo’n 1.265.

De opdracht voor de leerlingen van de Sint-Paulusschool in Waregem was duidelijk. Ze moesten met minstens 400 leerlingen 20 seconden lang op hun handen staan. Zowat alle muren werden ingepalmd om het wereldrecord te breken. Hoewel niet iedereen erin slaagde om tot het einde ondersteboven te blijven staan, brak de Sint-Paulusschool het wereldrecord met glans: 1.265 leerlingen slaagden in hun opdracht.

Met dit record opende de school het collegefestival, een alternatieve lesdag die maar een keer om de zes jaar georganiseerd wordt.