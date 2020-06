Waregemse laatstejaars ontvangen diploma in Regenboogstadion

Voor het eerst sinds begin maart was er vrijdagavond nog eens beweging op de grasmat in Waregem. Geen voetbal, maar wel de diploma-uitreiking van de laatstejaars van de stedelijke basisscholen vond er plaats. Vanwege de coronacrisis kon die niet zoals gebruikelijk op het stadhuis doorgaan.

Omdat de proclamatie niet op een veilige manier kon gebeuren op het stadhuis, werd naar een alternatief gezocht. Voetbalclub Essevee sprong in de bres en stelde het Regenboogstadion beschikbaar voor de scholengemeenschap en het stadsbestuur.

Ouders op tribune

Er werd geen moeite gespaard om de 150 leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders veilig te ontvangen. Vanop de tribunes en met respect voor de social distancing konden die laatste volgen hoe hun kinderen hun diploma overhandigd kregen van onder andere burgemeester Kurt Vanryckeghem, schepen van onderwijs Jo Neirynck en enkele spelers van Essevee.



“De proclamatie is een mijlpaal in de schoolcarrière van de leerlingen uit Waregem en onze deelgemeenten”, vertelt schepen van onderwijs Jo Neirynck. “Hoewel veel scholen en gemeenten de proclamatie in het water zien vallen, kunnen wij dankzij deze unieke samenwerking onze leerlingen toch een onvergetelijke ervaring bieden."

'Tope es alles meugelijk'

Ook Essevee-CEO Eddy Cordier is trots dat het Regenboogstadion het toneel vormt van dit unieke moment: “We bieden letterlijk en figuurlijk de ruimte om een heropstart mogelijk te maken. Met dit prachtige initiatief brengen we onze leuze Tope Es Alles Meuglijk opnieuw in de praktijk.”