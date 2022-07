Waregemse KSA zet kamp stop door corona, ouders organiseren thuis zelf kamp

"Ik voel mezelf goed en de anderen ook. We hebben dus geen last van de besmetting, maar we vinden het gewoon jammer dat het kamp voorbij is. Het is een domper op onze vakantie," zegt Mehdi Tizaghouine

De Waregemse KSA was op kamp in Mol, maar na sneltesten bleken de eerste leden besmet met het virus. Omdat er niet genoeg leiders en leidsters meer waren om het kamp nog veilig te kunnen organiseren is daarom beslist om het kamp voortijdig stop te zetten. "De ontgoocheling is groot bij de kinderen én bij de leiders. Velen hebben lange tijd moeten blokken en keken dan ook uit naar dit moment," zegt hoofdleider Leon Castro.

De ouders hebben hun kinderen gisteravond opgehaald.

Voor sommige kinderen is het kamp trouwens toch nog niet afgelopen= mama Deborah heeft in haar tuin letterlijk de tenten opgeslagen: