Waregemse fotograaf zet jonge diabetespatiëntjes in de kijker

Werelddiabetesdag is pas op 14 november. Maar om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte, is er nu al een speciale kalender te koop met bijzondere foto’s van jonge patiënten.

Ze lijden aan diabetes type 1. De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Thierry Vermeire uit Waregem. De kalender is een initiatief van Hippo&Friends, het type 1-diabetesfonds van de KULeuven. Eén van de sterren op de kalender is de 11-jarige Liam uit Zedelgem.

Pompje

Als je diabetes type 1 hebt, stopt je lichaam met insuline maken. Dan moet je, zoals Liam, zelf de levensnoodzakelijke stof inspuiten of een pompje dragen. "Ik heb al diabetes sinds 2016, dus dat is nu 5 jaar en een half. Als je diabetes hebt, moet je je eten wegen. Dan moet je uitrekenen hoeveel koolhydraten dat is. Dan moet ik dat in mijn pomp steken. En als ik berekend heb, hoeveel dat is, mag ik dat pas op eten."

"Normaal ging ik dit jaar een eigen kalender maken met eigen foto's die op instagram veel succes hebben", zegt fotograaf Thierry Vermeire." Toen kreeg ik de vraag van Hippo & Friends dat ze een fotograaf zochten voor hun kalender en ik vond dat zo'n mooi project dat ik daarop ben ingegaan." Een kalender kost 15 euro en die kan je kopen op de website van Hippo & Friends. De opbrengst gaat naar diabetesonderzoek.