Waregemse fietsster die onder vrachtwagen belandde is overleden

De 72-jarige fietsster die op maandag 5 augustus onder een vrachtwagen belandde in de Holstraat in Waregem, is uiteindelijk toch bezweken aan haar verwondingen.

De vrouw, die nog niet zo lang weduwe was, overleed op woensdag 14 augustus in het Universitair Ziekenhuis van Gent.

Het ongeval zelf deed zich voor op maandagmorgen 5 augustus, aan de rotonde op 't Leeuwke. Een vrachtwagen was bezig met manoeuvreren in de Holstraat, terwijl de vuilniswagen in tegengestelde richting kwam aangereden. De vrachtwagen reed daarom wat achteruit, waarbij de vrouw onder het voertuig belandde. Ze raakte geklemd tussen het achterste van de vrachtwagen en het trottoir.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar AZ Groeninge in Kortrijk gebracht, daarna werd ze overgebracht naar het UZ Gent. Haar toestand stabiliseerde even, maar nu is ze alsnog overleden aan haar verwondingen. De vrouw laat twee zonen na.

