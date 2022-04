Waregems koor voert aartsmoeilijke Johannespassie op

De Johannespassie van Bach is bijzonder hoog gegrepen en weinig amateurkoren halen een dergelijk niveau. Con Cuore uit Waregem slaagde gisteren wonderwel in hun uitvoering.

Ondanks de korte voorbereidingstijd door de coronamaatregelen, vinden de bezoekers wat ze te horen krijgen in een volle kerk in Beveren-Leie ronduit indrukwekkend. Het amateurkoor Con Cuore brengt een aangrijpende uitvoering van het Christusverhaal, begeleid door het Waregems kamerorkest ‘De Gevoelige Snaar’.

Thuismatch

Con Cuore is niet zomaar een koor, zo won het al heel wat prijzen en haalde het vorig jaar nog goud op de World Choir Games. "We werken vaak samen met professionele orkesten, maar deze keer doen we het met een heel goed amateurorkest. Het doet al iets gewoon door het feit dat we het weer kunnen uitvoeren. En dat we het meteen op een thuismatch mogen doen, is heel bijzonder", zegt dirigent Jan Vuye.

Ook de kerkgangers zijn tevreden. "Het is een belevenis tijdens de vastentijd, om dat ergens als bezinning mee te nemen. Het is prachtig. En natuurlijk de muziek hoort erbij", klinkt het.