Waregem zet banden met Hongaarse zusterstad on hold

Aanleiding is de anti-LGBTI-wet, die vorige week in Hongarije werd goedgekeurd. Die bepaalt dat er niet mag worden verwezen naar holebi- en transgenders in ruimtes waar minderjarigen aanwezig kunnen zijn. Waregem heeft sinds 25 september 1993 een samenwerking met Szekszard. Er werd nu een brief gestuurd naar de burgemeester van de zusterstad.

“We highly value respect for each and every citizen, regardless of their race, political and religious beliefs, gender identity or sexual orientation. The city of Waregem holds the equality of its citizens in high esteem and it is our mission to spread a message of acceptance within our society.”

Waregem wil nogmaals duidelijk aantonen dat de stad zich openstelt voor iedereen en discriminatie op basis van ras, politieke en religieuze overtuiging, sekse of geaardheid resoluut afkeurt. De stad vraagt het stadsbestuur van Szekszard om een reactie en een standpunt. Op basis van het antwoord zal Waregem beslissen of de banden met de stad weer aangehaald kunnen worden.