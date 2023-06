Waregem Sport zet in op autoloos zwemmen

Vorig jaar nam Waregem Sport deel aan een groot publieksonderzoek onder 238 zwembaden in Vlaanderen en Nederland. Uit die enquête kon het de sterke punten halen en daar op inzetten. Enerzijds wil het de klantvriendelijkheid en netheid op het goede niveau houden en ook de horeca scoort goed bij het publiek.

Mentaliteitswijziging

Naast de sterke punten zijn er ook werkpunten. Uit de enquête blijkt namelijk dat het merendeel van de bezoekers met de auto naar zwembad De Treffer trekt. Schepen van Sport Kristof Chanterie zegt een groot campagnebeeld te hebben uitgewerkt: "Het is de bedoeling om een mentaliteitswijziging te creëren bij onze klanten. We willen mensen aanzetten om niet met de auto naar het zwembad of sportcentrum te komen." Volgens de schepen is een parking zonder auto's een utopie, maar hij wil toch zijn steentje bijdragen om de mensen hiervan bewust te maken. Schepen van mobiliteit Philip Himpe sluit zich hierbij aan:"Dergelijke campagnes juichen wij enkel toe vanuit mobiliteit." Het is de start van een gehele campagne. Via verschillende acties wil Waregem Sport het komende jaar extra inzetten op autoloos sporten om op deze manier het hoge percentage bezoekers met de wagen te doen dalen.