Waregem krijgt een primeur: "De Vlecht" beperkt verkeershinder

Daar staan automobilisten tijdens de spitsuren vaak aan te schuiven. Wegen en Verkeer plant een volledige herinrichting van het knooppunt om ervoor te zorgen dat het verkeer er vlotter en veiliger verloopt. De drukte op de xxpresweg en de auto’s die linksaf willen slaan, maar gehinderd worden om de snelweg op te rijden, zorgen voor filevorming. Na een grondig onderzoek van alle alternatieven kwam een oplossing uit de bus. Om de doorstroming te verbeteren wordt de kruising volledig heringericht tot een ‘vlecht’.

Primeur in ons land

In de toekomst wordt het verkeer op de expresweg vóór de brug over de E17 door middel van verkeerslichten naar de andere weghelft geleid. Na de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen opnieuw op zijn weghelft rijdt. Dit systeem zorgt ervoor dat het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegenkomt in plaats van twee. Behalve voor de doorstroming zorgt de oplossing ervoor dat er praktisch geen onteigeningen nodig zijn, dat de bestaande brug kan behouden blijven en dat er geen nieuwe op- en afritten moeten aangelegd worden. Het systeem, ook wel een Diverging Diamond Interchange genoemd, wordt vooral in de Verenigde Staten meer en meer toegepast. ‘De Vlecht’ van Waregem wordt het eerste exemplaar in Vlaanderen en België.

Alternatieve route voor fietsers

Om de veiligheid van fietsers te verbeteren én de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer optimaal te laten gebeuren, rijden fietsers in de toekomst niet meer langs het op- en afrittencomplex. In eerste instantie wordt er een omleiding voor de fietsers voorzien via lokale wegen. Later komt er een nieuwe verbinding via de Flanders Fieldsweg over de E17, door middel van een nieuwe, comfortabele fietsbrug tussen de Kalkhoevestraat en Keizerstraat.

Hier vindt je een simulatie van "De Vlecht"