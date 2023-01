Waregem, Kortrijk en Roeselare blikken tevreden terug op kerstvakantie

Een rolschaatsbaan en andere alternatieven zijn duidelijk veel minder in trek als alternatief voor een schaatspiste. Maar het schrappen van de ijspistes heeft blijkbaar geen gevolgen gehad voor het aantal bezoekers en het heeft de stadskas wel meer dan 50.000 euro bespaard.

Waregem

In Waregem werd de ijspiste vervangen door een rolschaatspiste die op de helft minder bezoekers kon rekenen dan vorig jaar. Maar dat heeft geen effect gehad op het aantal bezoekers in de eindejaarperiode. Uit een enquête bij 60 handelaars blijkt dat ze dezelfde of een grotere omzet gerealiseerd hebben in vergelijking met vorig jaar. Winter in Waregem was al bij een succes.

Kortrijk

Kortrijk heeft nog geen bezoekerscijfers, maar op het gevoel af, ligt de opkomst niet lager dan vorig jaar in de eindjaarsperiode. Niemand heeft de schaatspiste blijkbaar gemist, al was het alternatief, de doolhof misschien wel minder populair.

Roeselare

De cijfers van Roeselare geven aan dat er 300.000 bezoekers naar het stadscentrum gekomen zijn, waarvan meer dan 2000 mensen een ritje op het reuzenrad gemaakt hebben.